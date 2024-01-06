В ЕК готовят альтернативные варианты финансирования Украины

Еврокомиссия намерена подготовить запасной план по финансированию Украины на тот случай, если некоторые страны ЕК выступят против выделения суммы из общеевропейского бюджета. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты. Сейчас мы готовим операционные решения», - цитирует РИА Новости слова фон дер Ляйен.

Глава ЕК уточнила, что выделенных Киеву средств в конце прошлого года хватит на начало 2024 года, но необходимо в ближайшее время принять решение по поводу нового пакета финансовой помощи.

Ранее в Белом доме заявили, что у США больше нет денег на поддержку Киева, а последний одобренный пакет военной помощи все еще не оказался на Украине.

Однако в случае одобрения Конгрессом выделения финансирования, в первую очередь Штаты отправят модернизированные системы ПВО.