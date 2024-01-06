Опубликованы кадры ударов российских FPV-дронов по позициям боевиков

Военнослужащие 1-го армейского корпуса эффективно применяют FPV-дроны на Южно-Донецком направлении. На опубликованных МО РФ кадрах показана работа наших подразделений БПЛА 110-й мотострелковой бригады по уничтожению позиций украинских боевиков.

Ежедневно расчеты БПЛА выявляют и поражают такие цели как наблюдательные пункты, схроны, легкобронированную технику, позиции и скопления живой силы националистов. С момента создания подразделения на счету этой группы операторов БПЛА уже более 500 пораженных целей.

Запуском и управлением дроном-камикадзе занимается расчет из двух военнослужащих. Один из них управляет дроном при помощи пульта и VR-очков, а второй производит подготовку смертоносной «птички» к запуску и затем в роли штурмана отслеживает по карте направление полета дрона, ориентирует оператора и корректирует его работу.

Также наши расчеты БПЛА ведут борьбу с «птичками» противника. Командир отделения с позывным «Барм» рассказал, как можно уничтожить беспилотник, если это не получается сделать с помощью противодронового ружья.

«Антидроновые ружья иногда не помогают. Противник тоже не дурак, он частоты меняет. Одно из самых действенных - это простая охотничья двустволка. Простейшая. Дробью», - объяснил он.

«Барм» уточнил, что «птички», на которых ведут охоту наши бойцы, летят обычно низко - на высоте 50-70 м. Поэтому сбить их из охотничьего ружья не представляет трудности.

Ранее были опубликованы кадры работы Ивановских десантников на Артемовском направлении. Наши военнослужащие засекли пехотинцев ВСУ во время ротации и уничтожили их при помощи FPV-дронов.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева и Николай Баранов.