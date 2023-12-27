Ивановские десантники подловили пехотинцев ВСУ на ротации и уничтожили их

Разведывательные подразделения ВДВ подловили на ротации украинскую пехоту. Удар FPV-дронами уничтожил до отделения боевиков на Артемовском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Десантники прибыли в указанный район, где они должны были выявлять и ликвидировать противника, в темное время суток. Разведав местность при помощи беспилотника, бойцы разделились, чтобы нанести удары по группам пехоты неприятеля при помощи FPV-дронов.

«Оператор увидел скопление военнослужащих ВСУ в одном из опорных пунктов и направил FPV-дрон для их уничтожения», - говорится в сообщении.

Украинские боевики заметили дрон и попытались сбить его огнем стрелкового оружия, но потерпели неудачу.

Попадание!

Дрон-камикадзе влетел прямо в скопление боевиков и взорвался. Выживший противник пытался было бежать, но тщетно - к неприятелю уже подлетел второй FPV-дрон и ликвидировал тех, кто остался.

Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ на Днепре.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.