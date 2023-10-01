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Сунак: Британия не направит своих военнослужащих на Украину, пока идет конфликт

Никита Черненко
16:18 01.10.2023
Премьер Великобритании подчеркнул, что ни один британский солдат не отправится на Украину, пока продолжается конфликт.
Сунак: Британия не направит своих военнослужащих на Украину, пока идет конфликт
© Фото: Sgt. Alex Soliday, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что британские военнослужащие не будут участвовать в конфликте на Украине. Цитаты политика привело издание RT.

Премьер заверил, что заявления министра обороны Великобритания Гранта Шэппса об отправке британских инструкторов для обучения ВСУ на территории Украины касались «долгосрочной перспективы».

«Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте», - подчеркнул Сунак.

Ранее сообщалось, что Грант Шэппс обсудил с Владимиром Зеленским вопрос отправки британского флота на Черное море с целью защиты от России. По его мнению, таким образом страна может помочь Украине.

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