Русский дом в Бишкеке поздравил бойцов СВО с Новым годом

Представители Русского дома в Бишкеке поздравили бойцов СВО с Новым годом. Видеопоздравление опубликовало федеральное агентство Россотрудничество.

«Мы знаем, что многие жители нашей замечательной страны сегодня переживают за Россию и, особенно, за вас, думают о вас и молятся за вас. Мы вместе с ними. Ветераны, соотечественники, тысячи людей, чьи судьбы связаны с Россией, верят в нашу страну (Россию - Прим.Ред.) и верят в вас», - сказали они.

Представители Русского дома подчеркнули, что участники спецоперации задают самую высокую планку для всех, кто сегодня представляет Россию за рубежом.

«В Новом году мы желаем вам и всем вашим близким, любимым, счастья, любви, успехов, терпения, сил и энергии. И мы вас очень-очень ждем!» - подытожили в Русском доме.

Ранее «привет» и поздравления с Новым годом и Рождеством передали из Боливии. Из сердца Южной Америки бойцам пожелали мужества, здоровья и поскорее вернуться домой.