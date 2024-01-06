На Крымском мосту закрыли движение для машин четвертый раз за день

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за шестое января. Об этом сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - следует из сообщения.
Сообщение было отправлено в 18:44 по московскому времени.
Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки работы не сообщаются.
Движение на мосту перекрывали в среднем на час еще в 00:15, 12:27 и в 15:09 шестого января.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»