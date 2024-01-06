МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Крымском мосту закрыли движение для машин четвертый раз за день

Крымский мост закрывают для движения автотранспорта четвертый раз за день.
Алина Луговая 2024-01-06 19:07:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за шестое января. Об этом сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - следует из сообщения.

Сообщение было отправлено в 18:44 по московскому времени.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки работы не сообщаются.

Движение на мосту перекрывали в среднем на час еще в 00:15, 12:27 и в 15:09 шестого января.

#в стране и мире #Крымский мост #движение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»