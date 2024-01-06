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На Крымском мосту временно закрыли движение автомобилей

Информация о приостановке движения на Крымскому мосту появилась в 00:15.
Елизавета Егорова 2024-01-06 00:36:01
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Информация об этом появилась в 00:15 по московскому времени в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении канала.

Всех, кто находится на мосту или в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и слушать сотрудников транспортной безопасности.

Причины приостановки работы неизвестны.

Ранее Крымский мост был закрыт на въезд в первой половине дня.

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