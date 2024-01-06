На Крымском мосту временно закрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Информация об этом появилась в 00:15 по московскому времени в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении канала.

Всех, кто находится на мосту или в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и слушать сотрудников транспортной безопасности.

Причины приостановки работы неизвестны.

Ранее Крымский мост был закрыт на въезд в первой половине дня.