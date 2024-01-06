На севере Москвы затопило 14 этажей дома из-за прорыва трубы

Почти 20 квартир многоэтажного дома в районе станции метро Алтуфьево на севере Москвы затопило в ночь с пятого на шестое января после прорыва трубы. Об этом сообщает «360» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что в доме, расположенном на Алтуфьевском шоссе, больше всего пострадали владельцы квартир в шестом подъезде, где с первого по 14-й этаж случился потом из-за прорыва трубы.

Из-за того, что вода залила электрические щитки, жители были вынуждены провести несколько часов без электричества. В некоторых квартирах его нет до сих пор.

По словам жильцов, в доме только недавно завершился капитальный ремонт. Они рассказали, что пытались дозвониться управляющей компании, однако из-за праздников связи нет.

Ранее в Театре Луны на Малой Ордынке из-за сильных морозов прорвало трубу с кипятком во время постановки «Щелкунчик». В тот момент в театре находилось более 350 зрителей.