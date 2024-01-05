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Трубу с кипятком прорвало во время балета в Театре Луны на Малой Ордынке

В театре находилось более 350 зрителей, никто не пострадал.
Никита Черненко 2024-01-05 21:46:01
© Фото: Дмитрий Коробейников РИА Новости

Трубу с кипятком прорвало во время постановки «Щелкунчика» от Императорского русского балета в Театре Луны на Малой Ордынке. Информацию подтвердила пресс-служба театра.

По предварительным данным, трубы могли не выдержать сильных морозов и лопнули спустя 40 минут после начала балета. Зрителей и артистов экстренно вывели из зала, всего из театра эвакуировали 360 человек.

«Трубу прорвало во время спектакля, никто не пострадал - ни зрители, ни персонал театра. Пострадавших нет», - сказали в пресс-службе.

Ранее появилось сообщение, что прокуратура Московской области начала проверку из-за перебоев с горячим водоснабжением и электроэнергией в городах Подмосковья. Жители жаловались на отсутствие отопления, из-за чего на окнах и дверях квартир стал появляться снег, а на стенах - черная плесень.

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