Трубу с кипятком прорвало во время балета в Театре Луны на Малой Ордынке

Трубу с кипятком прорвало во время постановки «Щелкунчика» от Императорского русского балета в Театре Луны на Малой Ордынке. Информацию подтвердила пресс-служба театра.

По предварительным данным, трубы могли не выдержать сильных морозов и лопнули спустя 40 минут после начала балета. Зрителей и артистов экстренно вывели из зала, всего из театра эвакуировали 360 человек.

«Трубу прорвало во время спектакля, никто не пострадал - ни зрители, ни персонал театра. Пострадавших нет», - сказали в пресс-службе.

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