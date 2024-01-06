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Власти Подмосковья планируют 7 января пустить тепло в жилые дома в Подольске

Сейчас аварийным бригадам удалось стабилизировать работу местной котельной.
Ирина Елагина 2024-01-06 18:54:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Жители микрорайона Климовск в Подольске вторую ночь могут провести без отопления из-за крупной коммунальной аварии, ставшей причиной введения режима локального ЧС. Власти столичного региона сообщают, что к утру 7 января планируют возобновить нормальную работу систему центрального отопления в домах.

«Власти Московской области рассчитывают возобновить подачу отопления в основную часть домов микрорайона Климовск в Подольске к утру 7 января», - сообщают региональные «Вести».

По данным СМИ, спустя сутки после возникновения аварийной ситуации коммунальным службам удалось восстановить работу котельной, дома в Подольске начали подключать дома к теплу.

Ранее сообщалось, что ликвидация последствий масштабной аварии на теплотрассе не прекращалась даже ночью в 25-градусный мороз. Рабочим удалось найти места прорывов и устранить утечки.

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