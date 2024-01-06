Над Черным морем уничтожены шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун»

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили над северо-западной частью Черного моря шесть украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что ВС РФ уничтожили вражеские объекты около 17:00 по московскому времени. ВСУ пытались использовать противокорабельные ракеты «Нептун».

С начала 2024 года это уже вторая попытка киевского режима применить ракеты «Нептун» в Черном море. Накануне российскими средствами ПВО была сбита еще одна подобная ракета.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.