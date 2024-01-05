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Украинская противокорабельная ракета «Нептун» сбита ПВО над Черным морем

Ракету поразили российские средства ПВО.
2024-01-05 13:34:01
© Фото: РИА Новости

ВС РФ в акватории  Черного моря отразили атаку ВСУ с применением противокорабельной ракеты «Нептун», направленной на российскую территорию. Инцидент произошел сегодня, 5 января, в районе 12:30. Подробности операции сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря», - рассказали в оборонном ведомстве.

В МО РФ атаку ВСУ расценивают, как «попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты по объектам на территории Российской Федерации».  

Напомним, что накануне вечером ВСУ направили в Черное море в сторону России беспилотник самолетного типа, вражеский коптер сбили наши подразделения ПВО.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

#армия #Министерство обороны #ВС РФ #Украина #ВСУ #Черное море #ПКР «Нептун»
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