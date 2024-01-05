Украинская противокорабельная ракета «Нептун» сбита ПВО над Черным морем

ВС РФ в акватории Черного моря отразили атаку ВСУ с применением противокорабельной ракеты «Нептун», направленной на российскую территорию. Инцидент произошел сегодня, 5 января, в районе 12:30. Подробности операции сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря», - рассказали в оборонном ведомстве.
В МО РФ атаку ВСУ расценивают, как «попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты по объектам на территории Российской Федерации».
Напомним, что накануне вечером ВСУ направили в Черное море в сторону России беспилотник самолетного типа, вражеский коптер сбили наши подразделения ПВО.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.
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