В Британии допустили возможность боевого столкновения КНР и США в 2024 году

Вооруженное столкновение Китая и США может возникнуть на фоне тайваньского вопроса в 2024 году. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на материал обозревателя британской газеты The Times Роджера Бойза.

Автор отметил, что из-за сильной зависимости Тайваня от поддержки США, Тайвань вряд ли захочет открытого конфликта с КНР в случае победы на президентских выборах лидера Демократической прогрессивной партии Лай Цзин-те. Тем не менее, Бойз счел, что «американские солдаты уже начали подготовку», даже на фоне призывов президента США Джо Байдена к сдержанности стран «за кулисами».

«Армия США десятилетиями готовилась к войне в Афганистане и Ираке. Теперь ей необходимо оттачивать новые навыки, поскольку угроза направлена в сторону Китая и непредсказуемых планов Си Цзиньпина. 2024 год может стать годом, когда солдаты США увидят боевые действия в сердце Тайваня», - цитирует Sputnik.

Официальная позиция Китая по тайваньскому вопросу гласит, что воссоединение острова с материком «неизбежно». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подтвердил позицию Пекина по воссоединению с Тайванем, подчеркнув, что она «тверда как скала».