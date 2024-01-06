Новогоднее поздравление для российских военнослужащих записали в Болгарии

Гражданин Болгарии поздравил бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, с Новым годом и Рождеством. Кадры опубликовало Россотрудничество.

В поздравлении военнослужащим и их семьям пожелали крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. При этом житель Болгарии отметил, что страна уверена в победе России на СВО.

«Пусть Новый год подарит вам благополучие и укрепит веру в будущее. Хочу отметить, что здесь, в Болгарии, никто не сомневается в вашей победе. С Новым годом, дорогие друзья», - говорится в видеообращении.

Свои поздравления бойцам ВС РФ отправили ветераны вооруженных сил СССР из Узбекистана. Военные пожелали удачи в ратном труде участникам СВО и пожелали, им счастья и благополучия в новом году.