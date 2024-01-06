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Ирак планирует полностью остановить импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году

Представитель миннефти заявил, что страна будет больше полагаться на местное производство.
Никита Черненко 2024-01-06 17:07:01
© Фото: Khalil Dawood, XinHua, Globallookpress

Правительство Ирака приняло решение о сокращении поставок нефтепродуктов в страну в 2024 году, вплоть до полного прекращения импорта. Об этом сообщил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

Сейчас Ирак импортирует некоторые нефтепродукты, включая улучшенный бензин, для восполнения дефицита на местном рынке. Сокращение импорта будет связано с началом производства на новых нефтеперерабатывающих заводах страны.

«В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки», - сказал Асем Джихад.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил о создании специального комитета в стране, который подготовит условия для прекращения работы сил коалиции на территории Ирака. Как сообщил министр, в комитет войдут также и представители иностранных армий.

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