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На подлете к Белгороду российская ПВО сбила воздушную цель

Пострадавших и разрушений нет.
2024-01-06 16:44:01
© Фото: РИА Новости

В Белгородской области сработала российская система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отмечается, что вражескую воздушную цель сбили при помощи системы ПВО на подлете к Белгороду. Гладков добавил, что, по предварительным данным, последствий на земле нет. 

Ранее украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили в акватории Черного моря. В России прецедент расценили как «попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ».

#пво #белгородская область #белгород #Вячеслав Гладков
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