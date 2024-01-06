Российские средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты над Крымом

В Министерстве обороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки террористической атаки со стороны Киева. В небе над Крымом были перехвачены и уничтожены четыре украинские ракеты.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом», - пишет Минобороны России в своем Telegram-канале.

Вечером 5 января Киев уже пытался атаковать российские территории, однако пять украинских БПЛА были замечены и ликвидированы средствами ПВО над акваторией Черного моря. Боевики хотели использовать беспилотники самолетного типа для террористических атак.