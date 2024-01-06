МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты над Крымом

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была сорвана.
Анастасия Бобылева 2024-01-06 01:55:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В Министерстве обороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки террористической атаки со стороны Киева. В небе над Крымом были перехвачены и уничтожены четыре украинские ракеты.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом», - пишет Минобороны России в своем Telegram-канале.

Вечером 5 января Киев уже пытался атаковать российские территории, однако пять украинских БПЛА были замечены и ликвидированы средствами ПВО над акваторией Черного моря. Боевики хотели использовать беспилотники самолетного типа для террористических атак.

#Россия #в стране и мире #Крым #пво #беспилотники #атака
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»