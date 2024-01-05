Пять БПЛА ВСУ сбили над западной часть акватории Черного моря

Средства ПВО РФ пресекли попытку пролета на территорию России пяти украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Беспилотники уничтожили в 20:00 по московскому времени. Киевский режим хотел использовать БПЛА самолетного типа для совершения террористических атак по объектам на территории РФ. О пострадавших объектах инфраструктуры и раненых гражданах не сообщалось.

«Дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА перехвачены над западной частью акватории Черного моря», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минибороны сообщило о нанесении ударов вооруженными силами России по позициям четырех бригад ВСУ на Южнодонецком направлении. В результате ударов противник потерял около двухсот человек.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.