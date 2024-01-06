Эфиопия добилась возвращения артефактов, украденных британскими колонизаторами в XIX веке

Эфиопии удалось добиться возвращения Великобританией артефактов, которые вывезли британские колонизаторы во время захватнического похода в 1867-1868 годах. Об этом заявил МИД Федеративной Демократической Республики Эфиопия (ФДРЭ) в социальной сети X (ранее Twitter).

«Некоторые исторические артефакты, захваченные после битвы при Мэкдэле между эфиопской и британской армиями в 1868 году, были возвращены Эфиопии», - сообщили в министерстве.

Вернулись, в частности, посеребренные церемониальные кубки, письма, кубок в виде рога, щит и прядь волос принца Алемайеху Теодроса - наследник императора Теодроса II.

Национальные ценности, по информации ТАСС, посол Эфиопии в Лондоне Тефери Мелес вручил генеральному директору Управления эфиопского наследия Абебау Айялеу.

Произошедшее событие посол Мелес назвал «большой дипломатической победой» Эфиопии. Он отметил, что диппредство внесло свой вклад, взаимодействуя с Национальным комитетом реституции эфиопского наследия.

Британский колониальный корпус в 1867 году совершил экспедицию против Эфиопии, чтобы укрепить в ней феодальную раздробленность и таким образом создать себе плацдарм на берегу Красного моря.

Эфиопы проиграли сражение при Ароге, британцам удалось захватить крепость Мэкдэле. Командовавший войсками император Теодрос II покончил с собой, не пожелав сдаться в плен. Его наследник принц Алемайеху Теодрос оказался у англичан, после умер в Лидсе.

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