Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор

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США передали Украине три меча и кремневый наконечник топора, которые, предположительно, датированы пятым или шестым и третьим веком соответственно и происходят с украинской территории. Артефакты изъяла Погранично-таможенная служба США в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает издание Foreign Policy.

Древние предметы накануне показали журналистам в здании украинского посольства в США. Как заявил украинский дипломат, пожелавший остаться неназванным, это первые предметы из более чем 20 посылок, якобы отправленных из Краснодарского края. При этом действительно ли эти предметы принадлежат Украине, а также когда и откуда они были взяты, остается неизвестным.