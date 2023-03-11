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Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор

Анна Касаткина
09:01 11.03.2023
Древние предметы, которые, предположительно, происходят с территории современной Украины, изъяли в аэропорту Нью-Йорка.
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
© Фото: otkachenkokyiv, Telegram
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США передали Украине три меча и кремневый наконечник топора, которые, предположительно, датированы пятым или шестым и третьим веком соответственно и происходят с украинской территории. Артефакты изъяла Погранично-таможенная служба США в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает издание Foreign Policy.

Древние предметы накануне показали журналистам в здании украинского посольства в США. Как заявил украинский дипломат, пожелавший остаться неназванным, это первые предметы из более чем 20 посылок, якобы отправленных из Краснодарского края. При этом действительно ли эти предметы принадлежат Украине, а также когда и откуда они были взяты, остается неизвестным.

© otkachenkokyiv, Telegram

Мечи и наконечник топора планируют переправить на Украину, где определится их дальнейшая судьба.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что запасы боеприпасов Соединенных Штатов и европейских государств к лету 2023 года могут сократиться до критического уровня в связи с поставками киевскому режиму.

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