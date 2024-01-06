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На Украине словом 2023 года назвали «мобилизацию»

Термин «мобилизация» в 2023 году сменила «контрнаступление» на звание «слова года» по версии онлайн-словаря украинского языка.
Игнат Далакян 2024-01-06 14:27:01
© Фото: Mykola Miakshykov Ukrinform, Keystone Press Agency, Globallookpress

Онлайн-словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово» выбрал термин «мобилизация» словом 2023 года. Об этом сообщается на сайте словаря.

«Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент неоднозначный законопроект о мобилизации», - цитирует ТАСС сообщение.

Другими претендентами на звание слова года были «уклонист», «контрнаступление», «яйца по 17 гривен», «дрон», а также выражение «лето в Крыму», как завышенные ожидания некоторых представителей украинских властей. Примечательно, что термин «мобилизация» сменила с первого места слово «контрнаступление».

На сайте онлайн-словаря говорится, что «Мыслово» был создан в 2012 году. По итогам каждого года он выбирает «слово года», исходя из его популярности и значимости.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев рассказывал, что новая мобилизация в украинском обществе вызовет протест. Украинские войска испытывают кадровый голод, отмечал эксперт.

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