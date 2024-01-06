Средства противовоздушной обороны России сбили вражеский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что силы ПВО России за сутки перехватили четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS.

Кроме того, в сообщении Минобороны РФ говорится, что российские Вооруженные силы уничтожили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» под Красноармейском. При этом отмечается, что ВС РФ поразили 127 артиллерийских подразделений украинских боевиков на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 138 районах.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что ВСУ потеряли до 200 военнослужащих за сутки на Южно-Донецком направлении. Представитель российского оборонного ведомства отметил, что националисты при это, в частности, потеряли потеряли до 200 военнослужащих за сутки на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.