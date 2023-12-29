Эксперт Гусаров рассказал, что в РФ нет Boeing, в которых нашли болт без гайки

В России не эксплуатируются самолеты Boeing 737 Max, в которых нашли проблемный болт в системе управления, рассказал «Звезде» авиационный эксперт, журналист Роман Гусаров. В одном случае гайка на нем была не затянута, а в другом ее вообще не было.

В РФ были авиакомпании, которые заказали такие самолеты, сказал Гусаров. Но когда после двух авиакатастроф во всем мире приостановили их эксплуатацию, в нашей стране сертификат этого самолета так и не возобновили. В результате те лайнеры, которые успели поступить в Россию, вернули лизингодателям.

Boeing 737 Max давно преследуют скандалы и проблемы, в том числе с трагическим исходом, напомнил эксперт. Причем, как тогда выяснилось, о крупных недоработках знали и производитель, и организация, которая проводит сертификацию.

Теперь опять оказалось, что на производстве, которое сертифицировано и должно гарантировать качество, была недоработка.

«Видимо, это недоработка в плане организации труда, технического процесса. Любая гайка, любая заклепка, пружинка имеет значение - в самолете ничего лишнего не бывает. А если это касается таких важных систем, как управление, это очень важный момент. Мы не знаем, какие могли бы быть последствия. Выскочил бы этот болт в процессе эксплуатации без гайки или нет, но в любом случае это серьезная вещь», - сказал Роман Гусаров.

В 2018 году в Эфиопии и в 2019 году в Индонезии разбились два Boeing модели 737 Max. Всего погибли 346 человек. Крушения произошли из-за неисправностей системы улучшения управления маневрированием MCAS. После этого компания Boeing исправляла работу программного обеспечения. В США проводилось расследование нарушений в процессе сертификации самолета.