Американская база Айн-аль-Асад в Ираке подверглась удару ракетой

По американской базе Айн-аль-Асад в Ираке запустили ракету, пострадавших и повреждений нет.

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Американская база Айн-аль-Асад, расположенная на западе Ирака в провинции Анбар, в очередной раз подверглась обстрелу. Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM).

В частности, по военному объекту запустили ракету калибра 122 миллиметра. Уточняется, что пострадавших и повреждений в результате нападения нет. На место запуска ракеты отправили военных. Они захватили грузовик, переоборудованный под пуск ракет.

«20 декабря 122-миллиметровая ракета запущена в воздушную базу Аль-Асад в Ираке, в результате никто не пострадал и повреждений не было», - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось 3 декабря, военную базу США в Эрбиле, в Ираке, атаковал дрон-камикадзе. Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».

Прежде его представители предупредили, что возобновят проведение операций против военных баз США после срыва гуманитарного перемирия в секторе Газа.

Военные объекты США, расположенные в Сирии и Ираке, стали регулярно подвергаться нападениям с начала эскалации палестино-израильского конфликта. В основном, удары наносятся беспилотниками и ракетами.