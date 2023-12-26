На борту легендарной подлодки К-3 проведут первые экскурсии для широкой публики

Уникальная экспозиция внутри первой советской и третьей в мире атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», установленная в Музее военно-морской славы торжественно открылась в Кронштадте. Она стала главной достопримечательностью «Острова фортов». Ранее К-3 была доступна только для внешнего осмотра.

В основу создания внутренней экспозиции легендарного атомохода легли воспоминания ветеранов флота, также работали историки, военные эксперты, технические специалисты. Все отсеки подлодки восстановлены с максимальной достоверностью. Посетители в ходе экскурсии по отсекам атомохода могут узнать о создании субмарины, ее службе в составе флота, боевой работе, легендарном походе на Северный полюс, а также о героях-подводниках и их быте на борту лодки: посмотреть на койки в торпедном отсеке или в кают-компаниях, сделанной из ценных пород древесины.

Восстановлено и сердце подлодки - его реакторный отсек. Здесь смонтированы муляжи двух атомных реакторов, а в их разрезе установлены мультимедийные экраны, которые позволяют увидеть всю работу установок.

Сохранить легендарный атомоход для потомков решило командование Военно-морского флота. Его на огромной барже перевезли с Мурманской области в Кронштадт, провели уникальную инженерно-техническую операцию - транспортировали корпус, разделенный на 2 части, по суше на площадку Музея военно-морской славы кластера «Остров фортов», созданного по поручению президента России. И все для того, чтобы каждый посетитель смог почувствовать себя членом героического экипажа уникального корабля, который первый погрузился на рекордную глубину и смог всплыть среди льдов Северного Полюса.

«Лодка действительно покрашена исторически, все оборудование, которое могли, мы сохранили - это порядка 80% оборудования, что очень много. Ну и безусловно такой уникальный экспонат есть только у нас, поэтому я всех приглашаю в музей - и в лодку отдельно», - заявила руководитель проекта Ксения Шойгу.

Самым сложным был этап проектирования самой лодки - помещений, выгородок, лестниц, ограждений - так как он выполнялся по чертежам, которые практически не сохранились. Также главная задача заключалась в том, чтобы адаптировать лодку для посещения людей, которые будут смотреть экспозицию со всеми нормами безопасности и комфортного перемещения внутри ограниченного пространства.

Самой трудоемкой задачей, по словам директора департамента в г. Кронштадт АНО «Остров фортов» Сергея Булавского, стал демонтаж систем в стесненном пространстве. Рабочие многое выполняли вручную, так как использовать лебедки или другие приспособления не представлялось возможным в таких условиях.

«Пульт управления энегретической установкой сохранен в первозданном виде. Его восстанавливали по месту, вся реставрация велась внутри лодки, то есть это то помещение, которое осталось и несет в себе дух К-3. Все нижние палубы сохранены в первозданном виде, выполнен ремонт настил палуб, по технической палубе у нас проложены все инженерные системы, которые сейчас обеспечивают жизнедеятельность лодки во время ее музейной деятельности. Там же сохранено все крупногабаритное оборудование, которое мы просто не стали демонтировать - оно должно быть здесь», - рассказал директор департамента строительства АНО «Остров фортов» Андрей Игошев.

Рядом с легендарным атомоходом открыли и памятник его создателю - академику Анатолию Петровичу Александрову, который был научным руководителем не только проекта первой советской атомной лодки, но и всех последующих. Под его руководством были созданы четыре поколения подводных лодок, которые обеспечивают гарантированную независимость и суверенность России.