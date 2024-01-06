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Россияне съели больше пятой части мирового экспорта мандаринов

Из общего объема мирового экспорта мандаринов за девять месяцев 2023 года Россия ввезла 406 тысяч тонн, что составило 21% импорта.
Дарина Криц 2024-01-06 10:06:01
© Фото: Александр Патрин, РИА Новости

Россия возглавила пятерку лидеров по мировому импорту мандаринов. На нее приходится 21% их потребления или 406 тысяч тонн, потратив за девять месяцев 2023 года на эти фрукты 421 миллион долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Руспродсоюз и открытые данные.

Вместе с Россией активно закупают мандарины США (13% мирового импорта или 242 тысячи тонн), потратив на них 396 миллионов долларов. За США следует Великобритания (8% или 153 тысячи тонн), Франция (7% или 138 тысяч тонн) и Германия (7% или 107 тысяч тонн).

В общей сложности за девять месяцев 2023 года импорт мандаринов в мире превысил 1,8 миллиона тонн. Отмечается, что за год Россия нарастила его объемы на 8,4%, в то время как США наоборот - сократили почти на 22%.

В декабре 2022 года Роспотребнадзор рассказал «Звезде», каким образом следует выбрать хорошие мандарины. Говоря о внешнем виде цитрусовых, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления  Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева отметила, что они должны быть ровными, одного цвета, без вмятин и неровно окрашенной корочки, без признаков гнили.

#Россия #Экономика #Мандарины #мировой экспорт #лидер по импорту
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