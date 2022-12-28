В Роспотребнадзоре назвали признаки хороших мандаринов

Обязательно перед употреблением мандарины надо хорошо помыть и после этого помыть желательно еще и руки, отметили в ведомстве.

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Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева объяснила «Звезде», каким образом следует выбирать мандарины.

По ее словам, чтобы купить хороший продукт, прежде всего нужно посмотреть на то предприятие торговли, где они продаются. Если это рынок или магазин - это хорошая идея.

«Если это несанкционированная торговля или лотки на улице, то здесь риски купить некачественную опасную продукцию намного выше», - сказала она.

Говоря о самих мандаринах, Раева назвала несколько признаков того, что продукт на прилавке качественный.

«Мандарины должны быть ровные, одного цвета, без вмятин, без неровно окрашенной корочки и, конечно, без признаков гнили», - объяснила эксперт.

Следует помнить о необходимости соблюдать правила личной гигиены. Важно обязательно мыть мандарины, потому что продукт «очень нежный», отметила специалист.

«Перед транспортивкой, особенно если это дальняя дорога, его будут обрабатывать специальными растворами, проводить сульфитацию продуктов, чтобы он не подвергался гнили», - заявила Раева.

Обязательно перед употреблением мандарины надо хорошо помыть и после этого помыть желательно еще и руки.

Она также объяснила, что абхазские мандарины практически не обрабатывается. Из-за доступности и небольшого транспортного плеча эти мандарины зачастую приходят в Россию без дополнительной обработки. Именно это становится частым поводом для обмана покупателей.

«На рынке, если вы начнете спрашивать продавца, чьи это мандарины, не называя производителя, который вам нравится, вам могут сказать правду.. .А если вы будете спрашивать: “Это абхазские мандарины?”, то, скорее всего, вы получите утвердительный ответ», - сказала Раева.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе со «Звездой» рассказала, сколько мандаринов можно съесть за раз.