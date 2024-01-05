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ВМС Индиии отправили корабль к захваченному у Сомали сухогрузу с 15 членами экипажа

Сухогруз захватили недалеко от побережья Сомали вечером 4 января, на него высадились несколько вооруженных людей.
Марина Крижановская 2024-01-05 09:38:01
© Фото: Wolfgang Diederich, imagebroker, Globallookpress

У побережья Сомали захватили грузовое судно MV LILA NORFOLK, следовавшее под флагом Либерии. На борту находятся 15 членов экипажа из Индии. О происшествии написало индийское агентство ANI.

«Грузовое судно было захвачено поздним вечером вчера недалеко от берегов Сомали. Военно-морские силы Индии продолжают пристально следить за кораблем», - указали журналисты со ссылкой на военных.

Уточняется, что самолеты индийских ВМС наблюдают за захваченным судном. В то же время к нему отправился корабль индийских военно-морских сил INS Chennai, чтобы разобраться с ситуацией.

Удалось установить связь с экипажем. MV LILA NORFOLK отправило сообщение Центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. В нем говорилось, что вечером 4 января на борт высадились пять или шесть неизвестных вооруженных людей.

В конце декабря 2023 года у города Эйль в Сомали вооруженные люди захватили судно. Не сообщалось о цели захвата судна или о численности вооруженной группы.

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