Вооруженные люди захватили судно в районе Сомали

© Фото: Ingo Kuzia, imagebroker, Globallookpress

В Сомали у города Эйль группа людей с оружием захватила судно. О происшествии сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил информацию о захвате судна тяжеловооруженными людьми в неопределенном районе у города Эйль в Сомали», - пишет центр в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что власти расследуют произошедшее. Более подробной информации о цели захвата или о численности вооруженной группы не приводится.

Подобные инциденты не редкость в этом районе. У берегов Сомали орудуют пираты - вооруженные группировки, которые захватывают суда, чтобы получить за них выкуп. Пиратами чаще всего становятся молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, среди них есть как местные рыбаки, так и, например, бывшие военные.