Маск заявил, что стремление вторгнуться в РФ всегда было плохой идеей

Американский бизнесмен Илон Маск назвал плохой идеей попытку вторгнуться в Российскую Федерацию.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей», - написал Маск в своей соцсети Х.

Таким образом миллиардер прокомментировал пост одного из пользователей соцсети с шуткой о вторжении в Россию в 1812 году Наполеона, чья армия обратилась в бегство с наступлением зимних холодов. Автор поста иронизировал на тему неудачно выбранного времени наступления французского императора.

Ранее основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск высказался о демографическом коллапсе. Американский бизнесмен назвал его самой большой проблемой человечества.