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Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества

По мнению американского миллиардера, демографический коллапс является самой большой проблемой человечества.
Игнат Далакян 2024-01-03 09:05:01
© Фото: Cecilia Fabiano, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой, с которой сталкивается человечество.

Таким образом бизнесмен отреагировал на сообщение пользователя социальной сети о том, что в некоторых странах зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости.

Ранее Илон Маск заявил, что 2024 год будет еще более безумным. Американский миллиардер поделился своим прогнозом в своей соцсети Х.

До этого предприниматель заявлял, что доказательств существования инопланетян нет. Отсутствие инопланетян он объяснил тем, что сознание - это очень «редкая вещь».

#илон маск #человечество #проблема #демографический коллапс
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