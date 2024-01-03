Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой, с которой сталкивается человечество.

Таким образом бизнесмен отреагировал на сообщение пользователя социальной сети о том, что в некоторых странах зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости.

Ранее Илон Маск заявил, что 2024 год будет еще более безумным. Американский миллиардер поделился своим прогнозом в своей соцсети Х.

До этого предприниматель заявлял, что доказательств существования инопланетян нет. Отсутствие инопланетян он объяснил тем, что сознание - это очень «редкая вещь».