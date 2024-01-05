В МИД заявили о фактическом становлении Украины полигоном для противоборства России в цифровом пространстве. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов.

Он обратил внимание на то, что в ноябре 2023 года ответственность за несколько кибератак на российские информресурсы взяло на себя ГУР минобороны Украины.

«Приходится констатировать, что эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве», - отметил дипломат.

Люкманов подтвердил, что за минувший двухлетний период информационная инфраструктура РФ стала «мишенью регулярных компьютерных атак».

«Большинство из них осуществляется с территории или в интересах режима Владимира Зеленского», - обратил внимание представитель МИД

Как сообщалось ранее, за массированными кибератаками из Украины против России стоят США и НАТО. В ФСБ указали, что Соединенные Штаты пытаются представить Украину как «автора» кибератак, чтобы сокрыть свою причастность. Упоминалась группировка хакеров IT Army of Ukraine, совершившая тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы.