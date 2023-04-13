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ФСБ: США и НАТО стоят за массированными кибератаками из Украины против РФ

Игнат Далакян
12:01 13.04.2023
В ведомстве заявили, что Пентагон разрабатывает кибератаки во взаимодействии с международными и национальными хакерскими группировками.
ФСБ: США и НАТО стоят за массированными кибератаками из Украины против РФ
© Фото: Annette Riedl, dpa, Globallookpress
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Пентагон и страны Североатлантического альянса стоят за массированными кибератаками с украинской территории против критической инфраструктуры Российской Федерации. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия», - цитирует ТАСС ведомство.

В Федеральной службе безопасности рассказали, что Соединенные Штаты для того, чтобы сокрыть свою причастность, пытаются представить Украину как «автора» кибератак. В частности, речь идет о группировке хакеров IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи компьютерных атак на информационные ресурсы России.

Также сообщается, что в разработке кибератак участвует объединенное командование Пентагона совместно с международными и национальными хакерскими группировками.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что Североатлантический альянс бесконтрольно раздает через Украину «цифровое оружие». Заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов отметил, что число хакерских атак выросло в разы с началом СВО.

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