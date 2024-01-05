МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты Т-80БВМ мощным огневым ударом разгромили опорный пункт боевиков

Российские танки благодаря новым тепловизионным системам могут работать в любых погодных условиях, рассказал наводчик-оператор с позывным «Шрам».
Елизавета Егорова 2024-01-05 05:07:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении в зоне спецоперации. Военнослужащие ВС РФ прямой наводкой нанесли мощный огневой удар после того, как получили координаты цели от оператора БПЛА, сообщили в Минобороны России. 

Российские танкисты могут громить врага прямой наводкой и с закрытых огневых позиций - скрываясь за рельефом местности или в укрытиях. А техника благодаря новым тепловизионным системам работает в любых погодных условиях.

«Техника работает отлично в (любых. - Прим. ред.) погодных условиях благодаря новым тепловизионным системам и прицелам. Техника работает быстро, четко», - рассказал наводчик-оператор с позывным «Шрам».

Механик-водитель танка Т-80БВМ Сергей приехал в зону СВО добровольцем. Он увидел происходящее в новостях и понял, что не может остаться в стороне.

«Добровольцем приехал. Увидел по новостям, что творится. Решил своим помочь, не остаться в стороне», - рассказал Сергей.

Ранее стало известно, что танкисты южной группировки войск приехали в Новочеркасск с зоны спецоперации и поздравили с Новым годом воспитанников центра помощи детям №8, вручив им подарки. Многим достались сертификаты на одежду или технику.

#ВСУ #танкисты #Опорный пункт #Запорожское направление #Т-80 БВМ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»