Танкисты ЮВО провели «Елку желаний» в Новочеркасском центре помощи детям

Военнослужащие танкового полка Южной группировки войск, приехавшие из зоны спецоперации, вручили новогодние подарки воспитанникам Новочеркасского центра помощи детям №8. Бойцы поддерживают маленьких воспитанников центра не первый год. За это время между военнослужащими и детьми сложились дружеские отношения.

«С этим детским домом у нас организовано взаимодействие на протяжении нескольких лет. Мы им постоянно помогаем, оказываем помощь, дарим подарки. Они отправляют военнослужащим письма с благодарностями. Каждый знает, что в этом детском доме живет множество детей, которые их поддерживают. Поэтому бойцы решили тоже их поддержать и подарить подарки, которые они пожелали», - рассказал военнослужащий танкового полка Виктор.

Детские новогодние желания были развешаны на елке. Каждое бойцы постарались исполнить. Что-то добавили от себя. Многим подарили сертификаты на покупку одежды или бытовую технику.

«Наши военнослужащие нас балуют, для нас это не в первый раз. Они всегда приходят неожиданно и с большими подарками. Я не знала, что так много будет людей. Мы их знаем и всегда ждем. Конечно, детвора рада. Удивляюсь, что никто не прыгает по потолку. У нас была договоренность, полная тишина, дисциплина как в армии. Мы привыкли к этому», - объяснила заместитель директора центра помощи детям Татьяна.

После вручения новогодних подарков прошло дружеское чаепитие, за которым дети смогли пообщаться с шефами и поблагодарить их за помощь и поддержку.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.