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Боевики 3 января обстреляли ДНР 75 раз

В ходе обстрела ВСУ ДНР пострадали два человека, восемь домов получили повреждения.
Елизавета Егорова 2024-01-04 00:40:01
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Украинские боевики 3 января обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 75 раз, использовав при этом 257 боеприпасов. Данные приводит представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 75 фактов ведения огня со стороны ВФУ <...> Выпущено 257 единиц различных боеприпасов», - написало представительство в Telegram-канале.

В ходе обстрела два человека в Кировском районе Донецка и в Ясиноватой получили ранения. Под огонь попали также восемь жилых домов в Донецке и Горловке и три объекта инфраструктуры.

«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Ясиноватой. Повреждены восемь жилых домостроений», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что под обстрел националистов попала школа-интернат в Горловке. В классах выбиты стекла, а крыша здания зияет дырами. Боевики атаковали город ночью, выпустив по нему четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

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