Боевики 3 января обстреляли ДНР 75 раз

Украинские боевики 3 января обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 75 раз, использовав при этом 257 боеприпасов. Данные приводит представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 75 фактов ведения огня со стороны ВФУ <...> Выпущено 257 единиц различных боеприпасов», - написало представительство в Telegram-канале.

В ходе обстрела два человека в Кировском районе Донецка и в Ясиноватой получили ранения. Под огонь попали также восемь жилых домов в Донецке и Горловке и три объекта инфраструктуры.

«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Ясиноватой. Повреждены восемь жилых домостроений», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что под обстрел националистов попала школа-интернат в Горловке. В классах выбиты стекла, а крыша здания зияет дырами. Боевики атаковали город ночью, выпустив по нему четыре снаряда калибра 155 миллиметров.