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В Нью-Йорке при столкновении поездов пострадали 24 человека

В нью-йоркском метро поезд с пассажирами столкнулся с пустым составом, пострадали 24 человека.
Елизавета Егорова 2024-01-05 02:06:01
© Фото: @AndreaBorghesi7 X(Twitter)

В Нью-Йорке в результате столкновения поезда с пассажирами и пустого состава на Манхэттене пострадали 24 человека. Об этом сообщил заместитель помощника главы пожарной службы города Иэн Свордс.

«В общей сложности пострадали 24 человека», - сказал Свордс на пресс-конференции.

После столкновения в метро один из поездов сошел с рельсов. Инцидент произошел в четверг после 15:00, сообщает New York Post. По данным издания, пустой поезд в момент крушения менял полосу движения.

Ранее два поезда столкнулись в Ульяновской области. Один ехал из Адлера в Пермь, внутри было 396 пассажиров, 94 из которых были детьми. На опубликованных кадрах заметно, что нос одного из составов превратил в груду искореженного метала.

 

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