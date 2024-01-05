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Овечкин решил пропустить Матч звезд НХЛ 2024 года

Овечкин решил пропустить Матч звезд НХЛ 2024 года
Никита Черненко 2024-01-05 22:45:01
© Фото: Justin Tang Keystone Press Agency Globallookpress

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил тренерскому штабу о решении не принимать участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на информацию NHL Network.

На Матч звезд отобрано 32 хоккеиста, из россиян в нем примут участие нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Отмечается, что Овечкин мог принять участие в Матче звезд по итогам голосования болельщиков.

«38-летний воспитанник московского "Динамо" дал понять, что намерен потратить свободное время для подготовки ко второй части регулярного чемпионата», - пишет RT.

Ранее судьи приняли решение отметить второй гол Овечкина в матче против «Нэшвилл Предаторз» в рамках НХЛ. Судьи отменили взятие ворот из-за помехи российского хоккеиста вратарю.

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