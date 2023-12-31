Судьи отменили второй гол Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ

Вторая шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз» была отменена по решению арбитров.

Россиянин забросил первую шайбу на 35-й минуте встречи в ворота соотечественника Ярослава Аскарова, ставшим 171-м голкипером, которому «Ови» забивал в НХЛ. Этот гол стал 829-м для нападающего за карьеру в НХЛ. Таким образом, до великого канадца Уэйна Гретцки осталось 65 шайб.

Затем, уже в конце третьего периода, форвард «столичных» отличился во второй раз. Однако тренерский штаб гостей запросил видеоповтор на предмет помехи вратарю. Судьи приняли решение отменить взятие ворот.

Командам не хватило трех периодов, что выявить победителя - основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2, в итоге команды доигрались до серии буллитов, в которой сильнее оказались игроки «Предаторз». В составе хозяев броски не реализовали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» с 40 очками идет восьмым в Восточной конференции, «Нэшвилл» набрал 41 очко и занимает седьмую строчку в Западной конференции.