Российские военные нанесли серию ударов по скоплениям украинских националистов в районе Богдановки, Спорного, Клещеевки и ряда других населенных пунктов на территории ДНР. Как сообщили в Минобороны, наши войска применили артиллерию и барражирующие боеприпасы. Противник потерял около двухсот человек.

В Запорожье наши танкисты поразили опорный пункт боевиков. После получения координат от оператора беспилотников экипаж Т-80 БВМ приблизился к укреплению и открыл стрельбу прямой наводкой. После уничтожения объекта танкисты сменили позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

На Южнодонецком направлении целью гаубиц Д-30 стали вражеские орудия, бронетехника и блиндажи. Артиллеристы вели огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

О ситуации на этом направлении рассказали в командовании группировки «Восток».

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем реактивной и ствольной артиллерии поражены живая сила и техника 46-й аэромобильной 79-й десантноштурмовой бригад, 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Георгиевки, Старомайорского , Приютного и Новомихайловки», - рассказал Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки «Восток».

На другом участке экипажи армейской авиации, на вертолетах Ка-52 и Ми-28, нанесли удары неуправляемыми авиаракетами. По координатам наводчика уничтожен вражеский пункт управления и бронетехника. С воздуха противника тревожат и беспилотники. Вот так на Купянском направлении работают операторы БПЛА.

От FPV-дронов не укрылись замаскированные блиндажи и позиции минометчиков. А под Артемовском противнику не дают покоя костромские десантники. К северо-западу от города разведчики обнаружили группы украинских формирований. Расчеты ПТРК оперативно развернули «Корнеты» и «Фаготы». Ракеты накрыли взвод пехоты.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.