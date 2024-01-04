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В рамках «Елки желаний» замглавы МО РФ Фомин исполнил мечту мальчика Егора

В рамках акции «Елка желаний» шестилетнему Егору подарили интерактивный глобус, о котором он мечтал, а также для него устроили встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
2024-01-04 05:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту шестилетнего Егора из Белгородской области. Мальчик хотел встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить от них новогодний подарок.

По поручению Александра Фомина представители МО РФ вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Егора и его семью в селе Никольское (Белгородская область). Рассказав стихотворение, мальчик получил из рук волшебника новогодний подарок - интерактивный глобус, о котором всегда мечтал.

Кроме того, представители Минобороны России передали всем членам семьи подарочные наборы «Армия России», которые состоят из сувенирной продукции и включают в себя аксессуары, одежду и игрушки.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. Так, ранее командующий РВСН Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей. Каракаев подарил трехлетнему Александру из Московской области железную дорогу, о которой просил мальчик.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Дед Мороз #Александр Фомин #подарок #акция «Елка желаний»
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