Четверо мирных жителей пострадали при обстреле Горловки боевиками

В Горловке пострадали четыре человека в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Четверо раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных горловчан», - говорится в сообщении Приходько.

Ранее он сообщал, что в Никитовском районе Горловки найдены украинские суббоеприпасы - боеприпасы меньшего размера от кассетных снарядов. Там же в одну из квартир многоэтажки попал украинский снаряд.

За четвертое января украинские боевики выпустили по ДНР 297 боеприпасов. Погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.