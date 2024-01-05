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Четверо мирных жителей пострадали при обстреле Горловки боевиками

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела ВСУ.
Алина Луговая 2024-01-05 20:28:01
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

В Горловке пострадали четыре человека в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Четверо раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных горловчан», - говорится в сообщении Приходько. 

Ранее он сообщал, что в Никитовском районе Горловки найдены украинские суббоеприпасы - боеприпасы меньшего размера от кассетных снарядов. Там же в одну из квартир многоэтажки попал украинский снаряд.

За четвертое января украинские боевики выпустили по ДНР 297 боеприпасов. Погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. 

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