Путин поручил создать платформу для переводов русской классики

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая разработать предложения по созданию платформы с переводами русской классической литературы. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на поручение Кремля.

Разработкой платформы займутся три министерства - Минцифры РФ, Минкультуры РФ и МИД РФ. Кроме того, участвовать в процессе создания платформы будет ИРЛИ РАН «Пушкинский дом».

Ожидается, что на платформе будут размещаться переводы произведения русской классики XIX–XX веков. На разработку есть чуть более четырех месяцев - 15 мая задача должна быть выполнена.

Ранее Владимир Путин заявил, что русскую культуру, которая основана на подлинной свободе и милосердии, любви к человеку и духовности, отменить невозможно.