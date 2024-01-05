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Путин поручил создать платформу для переводов русской классики

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений Путина по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Алина Луговая 2024-01-05 16:54:01
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая разработать предложения по созданию платформы с переводами русской классической литературы. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на поручение Кремля.  

Разработкой платформы займутся три министерства - Минцифры РФ, Минкультуры РФ и МИД РФ. Кроме того, участвовать в процессе создания платформы будет ИРЛИ РАН «Пушкинский дом».

Ожидается, что на платформе будут размещаться переводы произведения русской классики XIX–XX веков. На разработку есть чуть более четырех месяцев - 15 мая задача должна быть выполнена.

Ранее Владимир Путин заявил, что русскую культуру, которая основана на подлинной свободе и милосердии, любви к человеку и духовности, отменить невозможно.

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