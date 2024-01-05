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МО РФ сообщило об уничтожении 37 украинских БПЛА в Крыму и под Краснодаром

Попытка террористической атаки со стороны Киева была сорвана российскими средствами ПВО.
Анастасия Бобылева 2024-01-05 01:06:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о пресечении террористической атаки с применением беспилотников со стороны Киева. Согласно сообщению, в небе над Краснодарским Краем и Крымом средства ПВО сбили 37 украинских БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинский беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края», - уточняет МО РФ.

Ранее этой же ночью ВСУ попытались совершить атаку на Белгород. В небе над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха». К сожалению, среди мирного населения есть пострадавшие, также в результате атаки повреждены некоторые здания и автомобили.

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