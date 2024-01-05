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Гостья из Тулы стала четырехмиллионным посетителем выставки-форума «Россия»

В награду тулячка получила право бесплатно посетить российские винодельни и отдохнуть в Краснодарском крае.
Ирина Елагина 2024-01-05 15:57:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

На выставке-форуме «Россия» установлен новый рекорд посещаемости: Дарья Молодцова из Тулы стала четырехмиллионным посетителем масштабной экспозиции на ВДНХ в столице.

В награду тулячка получила приглашение бесплатно посетить российские винодельни, а также сертификат на отдых на курортах Краснодарского края. В выигранный тур включили посещение Краснодара, Анапы, Сочи и Красной Поляны.

В пресс-центре выставки уточнили, что Дарья приехала с мужем и друзьями, они выбрали для посещения павильон № 51 с экспозицией Минсельхоза «Есть свое!» с дегустацией блюд традиционной русской кухни.

Ранее сообщалось, что несмотря на лютые морозы выставка-форум «Россия» пользуется успехом у москвичей и туристов, Новый год здесь встретили свыше 120 тысяч гостей.

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