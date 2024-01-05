Минобороны России сообщило о 13 военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю в плен сдались 13 военных ВСУ. Об этом оборонное ведомство заявило в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

«В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении», - отмечается в сводке.

Вооруженные силы России нанесли 41 групповой и один массированный удары по инфраструктуре ВСУ в период с 30 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Под удар попали объекты ВПК Украины, военная аэродромная инфраструктура, топливные базы и арсеналы противника.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры разговора со стрелком 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военнопленный рассказал, что многие украинские боевики отказываются воевать и самовольно уходят из воинских частей.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.