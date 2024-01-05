ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удар по инфраструктуре ВСУ за неделю

Вооруженные силы России в период с 30 декабря 2023 года по 5 января нанесли по противнику 41 групповой и один массированный удар с помощью высокоточного оружия и беспилотных летательных аппретов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Целями ударов стали украинские центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса, военная аэродромная инфраструктура, арсеналы и топливные базы противника. Также удара подверглись пункты дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты были поражены.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении почти шести тысяч иностранных наемников, которые работали на стороне киевского режима. Так называемый Иностранный легион за все время проведения специальной военной операции потеряли уже почти половину личного состава.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов