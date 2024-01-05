Telegraph: Британия вынуждена списать два военных корабля из-за нехватки моряков

Британия вынуждена списать два военных корабля MS Argyll и недавно отремонтированный HMS Westminster, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Об этом сообщает издание Telegraph.

«У ВМС Британии так мало моряков, им приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что у ВМС самые худшие показатели по набору служащих среди трех подразделений британского минобороны. Списанные суда ждет утилизация или продажа союзникам.

Экипажи подлежащих списанию кораблей MS Argyll и HMS Westminster перенаправят на фрегаты Type 26. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что к середине 2030-х годов в распоряжении ВМС Британии будет восемь кораблей Type 26, которые, как ожидается, заменят имеющиеся фрегаты Type 23.

В 2022 году британская подлодка, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II, прервала свою секретную миссию из-за пожара на борту. Хотя пожар быстро локализовали, судно вынуждено было всплыть, чтобы избавиться от токсичного дыма.