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Атомная подводная лодка Victorious, принадлежащая ВМС Великобритании, не смогла продолжить свою секретную миссию. Сообщается, что пришлось прерваться из-за возникшего на борту пожара.

«Victorious была оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II, когда произошел пожар», - сообщает британская The Sun.

Отмечается, что пожар удалось быстро локализовать. Подводная лодка всплыла в северной части Атлантического океана для избавления от токсичного дыма.

В представительстве британских военно-морских сил отказались комментировать произошедшее. Вместе с тем указано, что подлодка обычно осуществляет патрулирование с целью ядерного сдерживания. На момент инцидента выполняла другую задачу.

Ранее секретарь СБ России Николай Патрушев заявил о возможной причастности ВМС Британии к взрывам на «Северных потоках». Он указал, что отправленное бывшим премьером Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение подтверждает причастность британских Военно-морских сил к теракту на газопроводах.