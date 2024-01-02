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ВСУ потеряли до 110 военнослужащих на Южно-Донецком направлении за сутки

Минобороны РФ сообщило о поражении украинских позиций в районах Новомихайловки, Приютного и Урожайного.
2024-01-02 08:23:01
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об успехах ВС РФ на Южно-Донецком направлении.

«Ударами бомбардировочной авиации и артиллерии поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Приютного и Урожайного», - сообщил Гордеев.

По словам представителя Минобороны России, уничтожена разведгруппа в районе Новомихайловки. По его словам общие потери противника составили 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и до 110 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью. Российские средства ПВО отразили атаку вражеского летательного аппарата самолетного типа.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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